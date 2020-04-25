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Англия готовится возобновить сезон – не все команды смогут играть на своем стадионе

12:22 68 Читати українською
Англия готовится возобновить сезон – не все команды смогут играть на своем стадионе
фото иллюстративное

Руководство английской Премьер-лиги изучает разные варианты, которые позволят завершить нынешний сезон.

АПЛ планирует возобновить сезон и провести оставшиеся матчи только на нескольких "одобренных" стадионах, куда не будут допущены зрители, сообщает The Times.

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Сейчас группа людей, представляющая разные виды спорта, ведет переговоры с властями Англии с целью как можно быстрее возобновить спортивный сезон. Руководство некоторых видов спорта, в том числе и футбола, рассчитывает проводить соревнования на ограниченном количестве стадионов, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса и снизить нагрузку на полицию и медицинские службы.

Добавим, что чемпионат Англии ушел на вынужденную паузу после 29 сыгранных туров. Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 25 очков. Места в зоне Лиги чемпионов занимают Манчестер Сити, Лестер и Челси.

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