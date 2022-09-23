Немцы на своем поле минимально уступили венграм в битве за лидерство группы А3. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

В группе А3 Германия принимала сенсационного лидера своего квартета – Венгрию. В случае победы мадьяры могли досрочно обеспечить первое место и выход в финальную часть Лиги наций (в случае неудачи Италии). Однако немцы еще не проигрывали со времени, когда Ганс-Дитер Флик возглавил команду – эта серия на момент начала встречи насчитывала уже 13 поединков. Так что битва за лидерство намечалась еще та.

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Команды начали "с места в карьер", практически без центра поля, пытаясь поскорее доставить мяч к воротам соперника. Это выглядело зрелищно, но не давало желаемого результата – защита обеих сборных работала без сбоев.

В конце концов, на 17-й минуте первый в матче удар в створ ворот вывел гостей вперед: Собослай подал с углового, а Адам Салай пяткой в ​​касание элегантно перебросил мяч через тер Штегена. Красиво, эффектно и, главное, эффективно.

Гол не изменил рисунок игры – немцы стремились отыграться, а венгры при малейшем случае летели в контратаки, поэтому скорости зашкаливали.

В середине тайма кипер Барселоны спас Германию от второго гола. Гости навесом из стандарта отрезали всю оборону хозяев, Газдаг левым флангом ворвался в штрафную соперника и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки на партнера – Марк-Андре успел сыграть на выходе и заблокировал передачу. Впоследствии Салай выходил один на один, но под давлением Рюдигера оказался на газоне – арбитр нарушения правил не усмотрел.

За десять минут до завершения первого тайма при попытке венграми подать угловой с правого фланга болельщики начали бросать на поле разнообразные предметы и игру пришлось приостановить.

У немцев никак не клеилось в атаке – игроки живо транспортировали сферу в штрафной соперника, но дальше атака захлебывалась: либо передачи были слишком сильными, либо защитники снимали мяч с ноги в момент удара, либо просто попытки пробить желали лучшего. Первый (!!!) по-настоящему опасный удар Маншафт нанесли лишь на 38 минуте – Мюллер головой замкнул навес на дальнюю штангу прямо в руки Гулачи.

После перерыва гости полностью отдали инициативу хозяевам, крайне редко наведываясь к воротам тер Штегена. Сане мощно пробивал с левого фланга в дальний угол – Гулачи успел выставить ногу и перевести мяч в поле.

Вскоре Вернер сумел сравнять, но боковой арбитр поднял флажок из-за положения вне игры и взятие ворот отменили. Впоследствии Тимо обыгрался с Мюллером, ворвался в штрафную и пробил... в руки Гулачи. На 60-й минуте Киммих дальним ударом закручивал в девятку, но мяч задел защитника и вылетел на угловой. Вышедший на замену Адам Мартин имел неплохой шанс, чтобы удвоить преимущество мадьяр, но его удар из пределов штрафной в дальний угол прервал тер Штеген, в падении зацепив сферу кончиками пальцев.

За 15 минут до завершения встречи Гулачи дважды спас венгров от гола: сначала он удачно сыграл на выходе, а затем в падении отреагировал на добивание. В конце матча Кляйнхайслер должен был ставить точку, но снова реакция кипера немцев спасла команду от досрочного фиаско. В ответ Киммих снова пробил впритирку со стойкой.

Победа принесла Венгрии десять очков – подопечные Марко Росси лидируют в группе, опережая Италию на два пункта за тур до завершения группового этапа. Германия идет на третьей позиции. Англия досрочно заняла четвертую строчку и вылетела в дивизион B.

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