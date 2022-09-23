Ліга націй, дивізіон В

Боснія та Герцеговина – Чорногорія – 1:0

Гол: Деміровіч, 45+1

Фінляндія – Румунія – 1:1

Голи: Пуккі, 12 – Тенасе, 52

Боснія та Чорногорія зустрілися в битві за лідерство в третій групі. Бошняки мали відчутну перевагу і під завісу першого тайму перетворили її в гол. Деміровіч скористався тонкою скидкою Джеко та вразив ворота. Ермедін забив ще раніше, але м'яч скасували через офсайд.

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Чорногорці намагалися відігратися, але Мугоса та Джурджевіч своїми шансами не скористалися. Загалом господарі тримали ситуацію під контролем і довели матч до перемоги. Боснія набрала 11 очок і гарантувала собі вихід в елітний дивізіон Ліги націй.

Фінляндія та Румунія змагаються за збереження прописки в другому дивізіоні. Очний матч завершився нічиєю. Фіни відкрили рахунок дальнім ударом Пуккі, а румуни відігралися після атаки лівим флангом. У другому таймі Румунія була ближчою до гола, але фінальний свисток зафіксував нічию. Перед останнім туром фіни мають на одне очко більше.

Ліга націй, дивізіон С

Болгарія – Гібралтар – 5:1

Голи: Антов, 23, Десподов, 36, Кірілов, 52, Стефанов, 55, Петков, 81 – Чіполіна, 26

Болгарія здобула першу перемогу в цьому розіграші Ліги націй. Для такого успіху довелося чекати домашнього матчу з Гібралтаром. Болгари завдали в 6 разів більше ударів і відвантажили "карликовій" збірній 5 голів. У цій групі все вирішилося завчасно – Грузія заробила підвищення, а Гібралтар понизився в класі.

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