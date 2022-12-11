Екс-форвард "трьох левів" Вейн Руні став на захист Харрі Кейна, якому не вдалось перевести гру з французами у додатковий час.

"Я сильно засмучений, але пишаюся тим, як збірна Англії зіграла на цьому турнірі, і футболісти мають пишатися.

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Вітаю Харрі Кейна із повторенням рекорду. Незабаром він одноосібно очолить список бомбардирів, і я не можу вигадати кращого лідера для цієї збірної. Вище голову, Харрі", – написав Руні на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Кейн забив у ворота Франції 53-й гол у футболці національної збірної, зрівнявшись у списку найкращих бомбардирів в історії "трьох левів" з Руні. Наприкінці матчу Харрі міг стати абсолютним рекордсменом за цим показником, але не реалізував пенальті, пробивши вище воріт. Як наслідок, англійці поступились французам (1:2) і вилетіли з подальшого розіграшу ЧС-2022.

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