"Игра отвечала ожиданиям. В конце концов все решают забитые голы. Я сказал игрокам, что они и так отдали все силы. Все решили детали. Я горжусь тем, как мы прошли этот турнир.

Дешам – о выходе Франции в полуфинал ЧМ-2022: "Хотим остановить время, чтобы наслаждаться победой над Англией"

Поздравляю Францию. Она знает, что прошла через очень тяжелую игру. Не думаю, что мы могли сделать что-то еще. Мне нет смысла обсуждать работу рефери. Я бы лучше поговорил о своих игроках.

Мы и выигрываем, и проигрываем как единая команда. Мы пропустили два мяча и не использовали свои моменты. Харри Кейн потрясающе себя проявляет в составе Англии, он очень надежный игрок. Если бы не он, нас бы не было на этой стадии.

В большинстве важных моментов мы все делали правильно. Мы приехали на турнир за победой и верили в то, что можем это сделать. У нас способная на это команда", – цитирует Саутгейта Sky Sports.

Напомним, Англия в 1/4 финала уступила Франции (Харри Кейн не сумел реализовать пенальты на последних минутах) и завершила выступления на ЧМ-2022.

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