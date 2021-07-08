"Я так горжусь игроками. Невероятно быть частью этого. Мы знали, что это будет непросто. В Риме против Украины было просто. Я был уверен, что мы выйдем в финал, но я знал, что за битва нас ждет. Дания очень недооценена, они доставили нам много проблем. Игроки выполнили невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале.

Англия – Дания – 2:1 – видео голов и обзор матча

Я не видел эпизода с пенальти, поэтому не знаю, как там все произошло. Есть VAR, считаю, там все проверили и согласились с решением арбитра. Большим преимуществом была поддержка наших болельщиков в таких моментах, когда мы должны были пробиваться к воротам. В концовке все было немного нервно, нам нужно было подержать мяч. Когда ждешь выход в финал так долго, как ждали мы, это неизбежно будет сидеть у тебя в голове

Финал Евро-2020? Италия – очень хорошая команда. Я так думаю последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличный матч", – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Англии обыграла Данию в овертайме (2:1) благодаря сомнительному пенальти, который заработал Стерлинг, и вышла в финал Евро-2020, где сыграет против Италии.

Англия – Дания: заслуженный триумф Саутгейта с привкусом скандала, яркая вывеска на финал Евро, Стерлинг – злой гений