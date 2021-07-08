"Я так пишаюся гравцями. Неймовірно бути частиною цього. Ми знали, що це буде непросто. У Римі проти України було просто. Я був впевнений, що ми вийдемо у фінал, але я знав, що за битва нас чекає. Данія дуже недооцінена, вони створили нам багато проблем. Гравці виконали неймовірну роботу з урахуванням того, що у деяких мало досвіду гри за збірну, коли ми так довго чекали, щоб виграти в півфіналі.

Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Я не бачив епізоду з пенальті, тому не знаю, як там все сталося. Є VAR, вважаю, там все перевірили і погодилися з рішенням арбітра. Великою перевагою була підтримка наших уболівальників в таких моментах, коли ми повинні були пробиватися до воріт. У кінцівці все було трохи нервово, нам потрібно було потримати м'яч. Коли чекаєш на вихід до фіналу так довго, як чекали ми, це неминуче буде сидіти у тебе в голові

Фінал Євро-2020? Італія – дуже гарна команда. Я так думаю останні пару років. Вони у відмінній формі, і у них є захисники, які пройшли через все. Це буде відмінний матч", – наводить слова Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Англії обіграла Данію в овертаймі (2:1) завдяки сумнівному пенальті, який заробив Стерлінг, та вийшла до фіналу Євро-2020, де зіграє проти Італії.

Англія – Данія: заслужений тріумф Саутгейта із присмаком скандалу, яскрава вивіска на фінал Євро, Стерлінг – злий геній