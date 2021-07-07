"Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол.

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При этом прекрасно понимаем, что англичане будут действовать аналогично. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Поэтому это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника.

У Англии нет никаких слабых мест. Все будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у нее нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан", – цитирует Юлманда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Англия – Дания состоится на Уэмбли в среду, 7 июля. Начало поединка в 22:00.

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