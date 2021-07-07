"Ми не збираємося просто так віддавати ініціативу та зраджувати собі. Намагатимемося грати якомога активніше і показувати цікавий футбол.

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При цьому чудово розуміємо, що англійці будуть чинити аналогічно. Вони підійдуть до матчу з таким же настроєм. Тому це буде боротьба за ініціативу, боротьба за те, щоб бути на крок попереду суперника.

У Англії немає жодних слабких місць. Усе буде вирішуватися у дрібницях, ми повинні зіграти на своїх козирях. Вони не пропустили за сім матчів жодного гола, це дуже сильна команда. Слабких місць у неї немає, але ми спробуємо знайти спосіб обіграти англійців", – цитує Юлманда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Англія – Данія відбудеться на Вемблі у середу, 7 липня. Початок поєдинку о 22:00.

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