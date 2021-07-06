"Внешние факторы могут сыграть свою роль, но прежде всего мы должны хорошо подготовиться, чтобы обыграть команду, которая умеет менять тактический рисунок, у которой есть очень хорошие игроки и отличное настроение на игру.

Англия – Дания: определился арбитр на второй полуфинал Евро

У них очень хорошая команда. Мы дважды играли с ними осенью, знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Замечательно, что у нас будет поддержка и мы сможем почувствовать эту энергетику. Судьбу матча решат принятые на поле решения. Все будет зависеть от того, как будет играть команда, как она будет защищаться и атаковать.

Конечно, потеря Эриксена стала для них большим ударом, и вообще все, что произошло. Но они прекрасно справились со всем этим. Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще крепче, и это может им помочь", – цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Англия – Дания состоится 7 июля, начало в 22:00. Второго финалиста Евро определят Италия и Испания, которые сыграют уже сегодня.

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