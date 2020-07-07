"Мекка футбола" в Лондоне, стадион Уэмбли, за всю свою историю никогда не получал такой нагрузки, как на Евро-2020. Перед некоторыми поединками здесь даже запрещали тренироваться, ведь газон не выдерживал, однако наибольший стресс он получил в полуфинале – вчера здесь отбегали испанцы и итальянцы, которые только в серии пенальти определили победителя. Первым финалистом стала "Скуадра", а ее соперник станет известен уже сегодня. На том же Уэмбли сыграют сборные Англии и Дании.

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Год назад эти команды уже встречались в рамках Лиги наций УЕФА. Тогда Каспер Юлманд только знакомился со своими подопечными, но уже тогда его "красная гвардия" сумела поразить – в Копенгагене была зафиксирована нулевая ничья, а на Уэмбли датчане одержали минимальную победу. Она стала только четвертой в истории противостояний с "тремя львами". С тех пор обе сборные стали намного сильнее.

Англичане сравнивают сборную Саутгейта с легендарными полуфиналистами Евро-1996 (тем более, что главный тренер играл именно за ту команду Терри Венейблса). После победы над немцами в 1/8 финала британское сообщество стало называть нынешнюю версию "трех львов" сильнейшей в истории страны, а Гарету окончательно простили неудачный пенальти 25-летней давности в полуфинале против Бундестим. После разгрома Украины в четвертьфинале публика окончательно убедилась в готовности взять Евро-2020 – на меньшее болельщики уже не согласятся.

Ожидания базируются не только на традиционном английском высокомерии. Команда Гарета Саутгейта действительно выглядит грозно – аналитики с портала Opta дают ей 31,2% вероятности победы на чемпионате (больше шансов только у итальянцев). Ключевым фактором, на котором строятся такие прогнозы,является максимально неудобный игровой стиль "трех львов". Островитяне сознательно ограничивают свою активность в зоне перед штрафной площадкой, отказываются от звездной импровизации в атаке и стараются избегать рискованных ситуаций, обороняясь через стерильное владение – даже в матче против Украины они откатились назад после быстрого гола, перекатывая мяч без продвижения и выставляя гигантский средний блок при его потерях.

Визуально это наблюдать трудно. Англия выглядит бесконечно унылым и даже убогим коллективом, совершенно не достойным финала Евро-2020. Исключением стал только матч против Украины, однако там у британцев банально пошли стандарты – контролировать подачи в нашей стране не умеют в принципе. Впрочем, за фасадом гадкого ватокатания скрывается очень эффективная тактика.

Карта передач Англии с первого тайма против Шотландии. Наиболее опасная зона не используется.

В каждом поединке "три льва" создали гораздо больше моментов, чем соперники, почти ничего не позволив у своих ворот – причем каждый удар англичан по воротам весит примерно 0,13 xG (третий показатель в чемпионате). Интересно, что половина их выстрелов летит в створ. Англия долго готовит моменты, но первое же выдергивание с линии приводит к передаче за спину, опасному врыванию с фланга и острому завершению.

При этом во всех других фазах игры Англия тоже выглядит чрезвычайно эффективно, являясь лучшей сборной по количеству прессинг-действий в центре поля и второй – на трети поля соперника. К полуфиналу Евро-2020 команда подошла без пропущенных голов, причем по воротам Пикфорда наносятся наименее острые удары среди всех голкиперов турнира. "Три льва" частенько допускают потери мяча, но быстро нивелируют их, не позволяя сопернику выйти на ударную позицию.

Чем-то сборная Саутгейта напоминает Челси весеннего образца. Стилистически это разные коллективы, но идейная суть одна – к команде практически нереально подстроиться. Что бы ты ни придумывал, матч все равно идет по плану Англии, у которой получается на поле буквально все. Да и тактические планы тренерского штаба всегда выглядели уместно – у хорватов задушили креативный центр, перегрузив зоны вингерами, аналогичным образом разрушили прессинг чехов, а Германию прошли благодаря тройке защитников и персональной игре по Госенсу. В конце концов, Украину разгромили, воспользовавшись ее уязвимостью в воздухе.

Да, со столь суперзвездным составом можно было бы демонстрировать и более яркий футбол, однако это никому не будет интересно в случае поражения на Евро. Саутгейт ведет Англию только к победе. Его команда – идеальный прагматик без слабых мест, заточенный исключительно на результат. Единственный вопрос по силе островитян вызывает турнирная сетка: на пути "трех львов" оказались середнячки или кризисные гранды, а вот с реально мощными соперниками британцы встреч не имели – только сегодня их проверят по максимуму.

Дания – тотальный антипод Англии. Каспер Юлманд всего за год работы со сборной поставил ей очень агрессивный и вместе с тем изящный футбол, не отказавшись от своей идеи даже после потери Эриксена. На Евро-2020 "красная гвардия" лидирует по среднему количеству ударов в створ (6,8), по забитым голам (11), по количеству атак с ударами или касаниями в штрафной (15), идет второй по ожидаемым голам (9, 1) по количеству передач под удар и по количеству пасов в штрафной. Вообще, по большинству атакующих и прессинг - метрик Дания находится в топ-3 / топ-5 команд на чемпионате.

Столь серьезная эффективность дополняется невероятной тактической гибкостью "красной гвардии". Каспер Юлманд в каждом из матчей на Евро использует по 3-4 схемы, не учитывая перестановок футболистов по позициям в рамках каждой из моделей – как правило, тренер меняет фулбэков флангами, переводит Кристенсена из центра защиты в опорную зону. Сам тренер характеризует игровую систему Дании как "3+3+3, плюс один свободный футболист в нужной зоне". С такими соперниками сборная Англии еще не встречалась.

Отдельно стоит отметить устойчивость "красной гвардии" к потерям. Некоторые болельщики начали хоронить датчан после потери Эриксена, ведь без него статистика команды выглядела печально – впрочем, Каспер Юлманд перевернул эту ситуацию в свою пользу, отказавшись от жесткой структуры в схеме 4-2-3-1 и начав смело экспериментировать. Коуч ввел в основу Дамсгора, которому удалось стать настоящей звездой Евро-2020, а после потери Поульсена и Васса, в составе скандинавов раскрылись Дольберг и Ларсен – и они не просто раскрылись, а вытеснили обоих старых лидеров со старта.

Самое важное, у Дании даже не заметно явных слабых мест – о них можно только догадываться. В частности, вызывает вопросы работа против качественного среднего блока – "красную гвардию" в первые 20-30 минут очень грамотно сдерживали россияне и валлийцы. Кроме того, под интенсивным прессингом чехов в четвертьфинале команда выдала наименее яркий свой матч на Евро, но даже в таком режиме скандинавы создали больше моментов, мало что позволив у своих ворот. Датчане в каждом из поединков оперативно подстраивались под изменение тактического рисунка и открывали счёт еще до перерыва.

Основной вопрос для Дании схож с вопросом, который стоит перед Англией – хватит ли этой сборной на столь мощную встречу? Подопечные Каспера Юлманда прибивали на своем пути только середняков, однако той же Бельгии команда уступила (хотя около часа игры скандинавы выглядели значительно сильнее). Трудно сказать, насколько серьезно отстают в классе датчане, но звезд элитного уровня у "трех львов" явно побольше. Как и побед над топами.

Кадровая ситуация

В составе обеих сборных нет ни травмированных, ни дисквалифицированных, поэтому основные проблемы связаны с выбором исполнителей и игровой схемы. В частности, очень интересно, выйдет ли в основе англичан Джейдон Санчо, который впервые сыграл на Евро-2020. Аналогичные вопросы возникают по Сака и Грилишу. Очевидно лишь, что Саутгейт не отойдет от своих 4-2-3-1.

Зато, Каспер Юлманд вполне может начать встречу в схеме с тройкой защитников и перегруженным центром. В частности, он переходил на 3-5-2, чтобы перекусить опорников Чехии – в таких условиях вполне вероятным был бы выход Нёргора в основе. Проблема только в том, что с первых минут датчане так никогда не начинали.

Кроме того, интересно, продолжится ли эксперимент с Дольбергом и Ларсеном в основе. Оба здорово сыграли с чехами и валлийцами, однако и их конкуренты – Поульсен и Васс – сумели усилить игру в четвертьфинале. Здесь у нас полная интрига.

Ориентировочные составы на матч Англия – Дания

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьяер, Вестергор – Ларсен, Хёйбьерг, Дилэйни, Меле – Брейтуэйт, Поульсен, Дамсгор

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, победа Англии в серии пенальти

Прогнозировать голевую феерию в полуфинале наивно – тем более, когда одним из участников матча является нынешняя сборная Англии. Впрочем, Дания может спровоцировать и на перестрелку, ведь команда имеет очень мощную атаку. "Красная гвардия" создает огромное количество моментов даже в бледных поединках, обостряя и после прессинга, и в позиционном наступлении, и после стандартов. Кроме того, британцы вполне могут оказаться неготовыми к тактическому рисунку скандинавов – такие гибкие соперники им еще не попадались.

Впрочем, вряд ли подопечные Каспера Юлманда смогут диктовать свои условия долго. Англию можно удивить, но ее стерильный стиль слишком неудобен для датчан – они значительно реже будут владеть мячом, а столь сильной обороны "красная гвардия" еще не встречала. При этом британцы прессингуют не хуже скандинавов, а пропущенных голов в их активе еще нет.

Вряд ли коллектив Саутгейта сегодня продолжит свою сухую серию. Дания слишком разнообразна в атаке, чтобы не забить хотя бы один мяч – даже Украина имела определенные шансы это сделать. Впрочем, без гола в ответ островитяне поле тоже не должны покинуть – не в последнюю очередь благодаря агрессивной работе флангов соперника. Да, Меле и Васс / Ларсен приносят очень много пользы впереди, но "три льва" живут за счет свободного пространства за спинами фулбэков. Это пространство Англия конвертирует в забитые мячи регулярно.

Обе сборные вполне способны сдержать друг друга, что подтверждается и поединками в Лиге наций, поэтому ничья в основное время (и даже в дополнительное) кажется очень вероятной. В серии пенальти что-то прогнозировать трудно, но звездные англичане явно имеют больший опыт в столь ответственных моментах – да и к психологическому давлению им не привыкать.

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