Оказалось, что в подготовке к матчу французам помогли английские СМИ и болельщики. Они уже привычно для себя стали победителями до стартового свистка. Однако "Ле Блё" использовали хейт и насмешки в качестве мотивации. По информации RMC Sport, провокации английских изданий разозлили игроков сборной Франции. Даже Антуан Гризманн проявил себя как ментальный лидер, чего раньше за ним не наблюдалось.

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Британские журналисты презрительно отзывались об Уго Льорисе, называли голкипера Тоттенхэма самым слабым звеном сборной Франции. Однако капитан действующих чемпионов мира выдал феноменальный поединок. Льорис совершил несколько сумасшедших сэйвов во время игры, а также проиграв Харри Кейну лишь одну дуэль с пенальти. Промах англичанина стал ключевым.

Также провалилась провокация таблоида The Sun, который подготовил коллаж с изображениями игроков сборной Англии на стенах домов у Эйфелевой башни в Париже с подписями на английском и французском языках: "Прощайте, галлы" и "It's coming home". Это оказалось пророческим для самой Англии, действительно вернувшейся домой, а Франция сыграет в полуфинале с Марокко.

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