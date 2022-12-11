Матч 1/4 финала между Англией и Францией стал настоящим украшением всего чемпионата мира 2022 года.

Роковой промах капитана "Трех львов" Харри Кейна с пенальти на 84-й минуте для кого-то оказался трагедией, а для кого-то комедией.

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Килиан Мбаппе даже не думал скрывать своего злорадства от провала соперника. Сразу после неудачи Кейна камеры поймали звезду французов, который хохотал изо всех сил. Это один из самых ярких кадров вчерашнего дня, если не всего плей-офф чемпионата мира.

Mbappe's reaction to Harry Kane's miss: pic.twitter.com/KEwSJNPfZA — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022

Самому Мбаппе следует собраться и больше думать о своих выступлениях. Правый защитник англичан Кайл Уокер фактически "съел" Килиана, а в полуфинале (14 декабря) Францию ждет новое испытание - сенсационная сборная Марокко.

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