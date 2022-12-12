Виявилося, що у підготовці до цього матчу французам неабияк допомогли англійські ЗМІ та уболівальники. Вони вже звично для себе стали "переможцями" до стартового свистка. Однак "Ле Бльо" використали хейт та насмішки як мотивацію. За інформацією RMC Sport, провокації англійських видань розлютили гравців збірної Франції. Навіть Антуан Грізманн проявив себе як ментальний лідер, чого раніше за ним не спостерігалося.

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Британські журналісти зневажливо відгукувалися про Уго Льоріса, називали голкіпера Тоттенхема "найслабшою ланкою" збірної Франції. Проте капітан чинних чемпіонів світу видав феноменальний поєдинок. Льоріс здійснив кілька божевільних сейвів під час гри, а також програв Харрі Кейну лише одну дуель з пенальті. Промах англійця став ключовим.

Також провалилася провокація таблоїду The Sun, який підготував колаж із зображеннями гравців збірної Англії на стінах будинків біля Ейфелевої вежі в Парижі з підписами англійською та французькою мовами: "Прощавайте, галли" та "It's coming home". Це виявилося пророчим для самої Англії, яка справді повернулася додому, а Франція зіграє у півфіналі з Марокко.

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