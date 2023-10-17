Футбольная ассоциация Англии усилила меры безопасности в преддверии отборочного матча к Евро-2024 между Англией и Италией.

Во вторник, 17 октября, на Уэмбли в рамках отборочного матча сборных Англии и Италии к Евро-2024 будут усилены меры безопасности. Как информирует Sky Sports, это связано с терактом в Брюсселе перед матчем Бельгия – Швеция, который произошёл вчера.

Капитан сборной Англии нарвался на свист собственных фанатов – все из-за лицемерного трансфера в Саудовскую Аравию

В результате инцидента в Бельгии уровень террористической опасности был повышен до самого высокого уровня, а правительство в Брюсселе заявило, что не может исключать наличие у террористов сообщников.

Суперинтендант Джерри Паркер, ответственный за проведение матча в Лондоне, сказал: "Мы готовились к проведению матча Англия – Италия в течение нескольких недель. Наши офицеры имеют опыт борьбы с крупномасштабными событиями, связанными с нарушением общественного порядка, и существует гибкий план, позволяющий снизить вероятность преступлений и беспорядков, а также обеспечить своевременное реагирование на любые возникающие инциденты".

Таким образом, на Уэмбли будет увеличено количество полицейских и представителей служб безопасности.

В предыдущем матче сборной Англии на Уэмбли против Австралии FA отказалась зажечь арку стадиона в поддержку израильских жертв от террористов из ХАМАС. Вместо этого было принято решение, что команда выйдет на поле с чёрными повязками на рукавах.

Убийство трёх граждан Швеции в Брюсселе стало вторым террористическим актом в Европе за четыре дня после убийства учителя во Франции в пятницу.

Англия минимально одолела Австралию и поберегла звезд для помощи сборной Украины