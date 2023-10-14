Полузащитник Аль-Иттифака вывел "Трех львов" с капитанской повязкой на товарищеский матч против Австралии, но нарвался на персональный хейт трибун Уэмбли.

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Фанаты освистали фамилию Хендерсона во время объявления составов, а затем встречали гулом каждое прикосновение 33-летнего ветерана к мячу, сообщает Goal. Все это – реакция на летний переход хавбека в Саудовскую Аравию. Экс-лидер Ливерпуля годами энергично выступал в защиту прав ЛГБТ, и вдруг согласился выступать в стране, где представителей этого сообщества жестко преследуют.

"Я действительно этого не понимаю. Это игрок, проведший 79 матчей за сборную Англии. Его преданность делу и то, что он сделал для Англии, исключительны. Его роль на поле и за его пределами феноменальна. Его голос очень важен", – пытался защитить подопечного главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

Следующий матч "Три льва" также проведут на Уэмбли. 17 октября Англия примет Италию в рамках отбора на Евро-2024.

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