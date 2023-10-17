Футбольна асоціація Англії посилила заходи безпеки напередодні відбіркового матчу до Євро-2024 між Англією та Італією.

У вівторок, 17 жовтня, на Вемблі в рамках відбіркового матчу збірних Англії та Італії до Євро-2024 буде посилено заходи безпеки. Як інформує Sky Sports, це пов'язано з терактом у Брюсселі перед матчем Бельгія – Швеція, який стався вчора.

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Унаслідок інциденту в Бельгії рівень терористичної небезпеки було підвищено до найвищого рівня, а уряд у Брюсселі заявив, що не може виключати наявність у терористів спільників.

Суперінтендант Джеррі Паркер, відповідальний за проведення матчу в Лондоні, сказав: "Ми готувалися до проведення матчу Англія – Італія протягом кількох тижнів. Наші офіцери мають досвід боротьби з великомасштабними подіями, пов'язаними з порушенням громадського порядку, і існує гнучкий план, який дає змогу знизити ймовірність злочинів і заворушень, а також забезпечити своєчасне реагування на будь-які інциденти".

Таким чином, на Вемблі буде збільшено кількість поліцейських і представників служб безпеки.

У попередньому матчі збірної Англії на Вемблі проти Австралії FA відмовилася запалити арку стадіону на підтримку ізраїльських жертв від терористів з ХАМАС. Замість цього було ухвалено рішення, що команда вийде на поле з чорними пов'язками на рукавах.

Убивство трьох громадян Швеції в Брюсселі стало другим терористичним актом у Європі за чотири дні після вбивства вчителя у Франції в п'ятницю.

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