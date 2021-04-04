Андреа Аньелли пригласил Массимилиано Аллегри в свой дом для просмотра туринского дерби, которое состоялось в 29-м туре Серии и завершилось неожиданной ничьей.

Очередное фиаско подопечных Пирло в видеообзоре матча Торино – Ювентус

Как информирует Goal, этот шаг от президента Юве снова продемонстрировал прочные отношения с экс-тренером, который 5 раз подряд приводил "Старую синьору" к чемпионству. Сама встреча подогрела слухи о возможной смене Андреа Пирло на тренерском мостике, хотя у Пирло якобы все еще есть кредит доверия от Аньелли.

К слову, после 29-ти туров Ювентус расположился на 4 строчке, а отставание от Интера, который лидирует, составляет 12 зачетных баллов. Также "бьянконери" прекратили свои выступления в ЛЧ, вылетев от Порту в 1/8 финала.

Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?