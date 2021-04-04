Ювентус спас ничью в туринском дерби в 29-м туре Серии А (2:2). Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Уже в дебюте Дерби делла Молле "Старая синьора" забила – точный удар удался Кьезе. Сравнял ситуацию на табло Санабрия, который первым сыграл на добивании.

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После перерыва Торино неожиданно вышел вперед впервые во встрече – Санабрия оформил дубль. Спасать ситуацию пришлось Роналду, которому все же на 81 минуте удалось отличиться в воротах "быков". 2:2 – команда Андреа Пирло снова теряет очки.

После 29-ти туров Ювентус расположился на 4 строчке, а отставание от Интера, который лидирует, составляет 12 зачетных баллов. Торино же завис над зоной вылета.