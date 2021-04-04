Президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі мав солідну компанію під час перегляду дербі Торіно та Ювентуса (2:2).

Андреа Аньєллі запросив Массіміліано Аллегрі у свій маєток для спільного перегляду туринського дербі, яке відбулось у 29-му турі Серії та завершилось несподіваною нічиєю.

Чергове фіаско підопічних Пірло у відеоогляді матчу Торіно – Ювентус

Як інформує Goal, цей крок від президент Юве вкотре продемонстрував міцні відносини з екс-тренером, який 5 разів поспіль ставав чемпіоном зі "Старою синьйорою". Сама зустріч підігріла чутки про можливу зміну Пірло на тренерському містку, хоча в Андреа нібито є кредит довіри від Аньєллі.

До слова, після 29-ти турів Ювентус розташувався на 4 сходинці, а відставання від Інтера, який лідирує, складає 12 залікових балів. Також "б'янконері" припинили свої виступи в ЛЧ, вилетівши від Порту в 1/8 фіналу.

Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?