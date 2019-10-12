Андриюк обнародовал зарплаты чиновников УАФ – впечатляющие цифры

Известный журналист Константин Андриюк опубликовал зарплаты чиновников УАФ и прокомментировал ситуацию с финансированием лечения украинского арбитра Сергея Беккера, который перенес инсульт, со стороны федерации.

"Я все не мог понять, почему наша УАФ забыла о больном арбитра Сергея Беккера, бросив его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи.

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Все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи и о Лучи. Напоминаю, это зарплаты за месяц:

Мирон Маркевич (Председатель комитета национальных сборных) – 729 905 грн.

Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн.

Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн.

Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн.

Игорь Беланов (сопредседатель Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола) – 157 595 грн.

Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн.

Валентин Латыпов (советник президента УАФ) – 99 644 грн.

За эти цифры я спокоен, у меня на руках все доказательства, со всеми ИД кодами и остальными реквизитов. И если вдруг потребуется доказать, что это не взяты с потолка – я готов ответить", – отметил Андриюк на своей странице в Facebook.

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