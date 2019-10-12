Андріюк оприлюднив зарплати чиновників УАФ – вражаючі цифри

Відомий журналіст Костянтин Андріюк опублікував зарплати чиновників УАФ і прокоментував ситуацію з фінансуванням лікування українського арбітра Сергія Беккера, який переніс інсульт, з боку федерації.

"Я все не міг зрозуміти, чому наша УАФ забула про хворого арбітра Сергія Беккера, кинувши його напризволяще. На півроку, без будь-якої фінансової допомоги.

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Все виявилося дуже просто. Всі гроші цієї контори йдуть на зарплати важливим і потрібним людям. Наприклад, зарплата керівника Беккера Лучано Лучі за березень 2019 року склала 508 985 гривень. Але що це я все про Лучі та про Лучі. Нагадую, це зарплати за місяць:

Мирон Маркевич (Голова комітету національних збірних ) – 729 905 грн.

Вадим Костюченко (1-й віце-президент) – 474 027 грн.

Юрій Запісоцький (генеральний секретар) – 350 533 грн.

Олег Протасов (1-й віце-президент) – 250 719 грн.

Ігор Бєланов (співголова Комітету професіонального футболу Української асоціації футболу) – 157 595 грн.

Алан Плієв (давній друг президента УАФ) – 120 264 грн.

Валентин Латипов (радник президента УАФ) – 99 644 грн.

За ці цифри я спокійний, бо маю на руках всі докази, з усіма ІД кодами і рештою реквізитів. І якщо раптом буде потрібно довести, що це не взято зі стелі – я готовий відповісти", – зазначив Андріюк на своїй сторінці у Facebook.

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