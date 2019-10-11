Динамо было великим клубом, Лобановский оставил бы из этого состава 2 игроков, – Маркевич

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич оценил уровень игры киевского Динамо.

"Я болельщик Динамо с 1957 года. Два года назад я сказал, что это не команда, меня обозвали всеми словами, какими только можно. Прошло два года и все стало еще хуже. Почему?

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Во-первых, не понимаю, кто набирает футболистов. Слева есть Вербич, Сидклей, Родригес, Де Пена. Четыре игрока на одну позицию. Кто комплектует команду? Нет ни одного нападающего, к сожалению. Родригес – не центральный форвард. Неужели этого не видно? Зачем человека мучить? Возможно, он и хороший игрок. Но я не знаю, как это называется, когда в Динамо переходит игрок из Люксембурга. Люксембург – ведущая футбольная страна?

Динамо – великий клуб. Вернее, был великим. Сейчас его превратили в даже не знаю что. Дело здесь не в тренерах, поверьте. Сейчас в составе Динамо нет игроков даже приблизительно их уровня. Вот в чем вся проблема. Если бы Валерий Лобановский встал и посмотрел на это все, возможно, оставил бы от силы 2 игроков из этого состава. Остальные бы у него даже мячи не подавали за воротами", – поделился Маркевич в эфире радиопрограммы Мова футбола.

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