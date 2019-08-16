Андриюк: Гармаш проиграл на ставках сумму с 6 нулями

Известный журналист Константин Андриюк рассказал, о проигрыше игрока Динамо Дениса Гармаша на тотализаторе.

У меня есть информация, что Гармаш вместе с двумя друзьями несколько лет назад проиграл на ставках на тотализаторе мега-космическую сумму.

"Гармаш – хороший футболист, но в голове немного не хватает мозгов", – экс-игрок Динамо Попов вспомнил период в Киеве

Количество нулей в этой сумме – 6", – сказал Андриюк в программе ТаТоТаке. Валюту, в которой Гармаш проиграл деньги, журналист не сообщил.

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Напомним, 5 декабря 2017 года автомобиль Дениса Гармаша был обстрелян, когда тот находился на парковке. В машине в то время никого не было. Тогда Тheinsider.ua сообщал, что причиной этого стали долги футболиста за игры на тотализаторе.