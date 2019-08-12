"Гармаш – хороший футболист, но в голове немного не хватает мозгов", – экс-игрок Динамо Попов вспомнил период в Киеве

Бывший защитник Динамо Горан Попов рассказал о некоторых своих экс-одноклубниках в Киеве.

"Гармаш – хороший футболист, но в голове немного не хватает мозгов. Мы с Вукоевичем и Нинковичем дали ему наше балканское имя – Кутия. У нас это значит – большой пакет, в котором ничего нет. Он не понимал, почему мы его так называем . Подходит Нинкович и говорит: "Кутия, как дела?", затем Вукоевич и я. он спрашивает: "Что это значит?". Когда ему сказали – он начал на нас обижаться.

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Он получает такие красные карточки... Футболист не должен так делать. Он – хороший футболист, веселый парень, неплохой человек, никогда никому ничего плохого не сделал, я его очень сильно уважаю, но иногда на поле он занимается не тем. Я иногда читаю новости и вижу, что Суркису не нравится, как Гармаш себя ведет.

Хачериди? Такой же, как и Гармаш. Виделся с ним полгода назад в Салониках. Я живу в 140 километрах.

Правда ли, что у него был конфликт с Шовковским? У меня была травма, и я сидел на трибуне. После первого тайма матча с Маккаби Хачериди получил красную. Зашел в раздевалку, а там Игорь Суркис говорит Жене: "Так тебе и надо". А когда они только зашли в раздевалку Шовковский дал разок по голове Хачериди. И я увидел, что Женя плачет. Но это эмоции. Но и красная карточка очень тупой была. Думаю, что Суркис правильно сказал, а Шовковский правильно сделал. Футболист не должен так поступать", – цитирует Попова Sportarena.

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