toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
ЦСКА СОФИЯ - ЗАРЯ МАРИУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Дитятьев: Играл за Олимпик против Энергии, решили держать мяч, чтобы сломать ставки

11:30 99 Читати українською
Дитятьев: Играл за Олимпик против Энергии, решили держать мяч, чтобы сломать ставки
Алексей Дитятьев / фото ФК Краковия

Защитник Краковии Алексей Дитятьев поделился мнением о скандальном матче с участием Энергии и Оболонь-Бровар в 2014 году и рассказал о своем опыте.

"Если брать эпизод на Оболонь-Арене, а посмотрел я его уже через несколько дней в записи и был в шоке. Я знал многих футболистов, которые играли за эту команды, я знал тренеров.

И после того случая у меня очень сильно изменилось к ним отношение. И я до сих пор некоторых участников этого матча "травлю". Это смешно. Это что в голове должно быть, чтобы такое "выполнять" на поле? К тому же – это Вторая лига.

"Под окнами стреляют, а рядом спит маленький ребенок": Дитятьев – о тренировках во время войны

Собралась просто такая группа футболистов и тренеров, не буду фамилии называть, которые просто договорились заработать немного денег. Я сомневаюсь, что это единственный матч, в котором они так "исполняли" в том сезоне.

Когда я играл против Энергии на мемориале Макарова за Олимпик, тогда у них был аналогичный тренерский штаб. Я смотрю, что они начинают что-то "выполнять", какие-то офсайды делаются. Было видно, что происходит что-то не то.

УАФ дисквалифицировала нескольких арбитров и футболиста на длительный период за участие в договорных матчах

После чего я подошел в перерыве к Санжару и сказал, что надо что-то делать. Мы решили во втором тайме просто держать мяч и не забивать гол, чтобы сломать ставки.

В это время тот парень, который бегал с телефоном, начал, наверно, ставить на то, что никто не забьет, чтобы хоть как-то отбить ставку", – сказал Дитятьев SPORT TRAVELER UA.

blog_ava
Всемирно известная пиццерия потроллила Манчестер Юнайтед за трансферную кампанию
08:00
399
Теги
Энергия Новая Каховка Энергия Новая Каховка Алексей Дитятьев Алексей Дитятьев Олимпик Олимпик Вторая лига Договорные матчи Краковия Краковия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
7
мин
Ливерпуль
22:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук