Дитятьев: Играл за Олимпик против Энергии, решили держать мяч, чтобы сломать ставки

Защитник Краковии Алексей Дитятьев поделился мнением о скандальном матче с участием Энергии и Оболонь-Бровар в 2014 году и рассказал о своем опыте.

"Если брать эпизод на Оболонь-Арене, а посмотрел я его уже через несколько дней в записи и был в шоке. Я знал многих футболистов, которые играли за эту команды, я знал тренеров.

И после того случая у меня очень сильно изменилось к ним отношение. И я до сих пор некоторых участников этого матча "травлю". Это смешно. Это что в голове должно быть, чтобы такое "выполнять" на поле? К тому же – это Вторая лига.

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Собралась просто такая группа футболистов и тренеров, не буду фамилии называть, которые просто договорились заработать немного денег. Я сомневаюсь, что это единственный матч, в котором они так "исполняли" в том сезоне.

Когда я играл против Энергии на мемориале Макарова за Олимпик, тогда у них был аналогичный тренерский штаб. Я смотрю, что они начинают что-то "выполнять", какие-то офсайды делаются. Было видно, что происходит что-то не то.

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После чего я подошел в перерыве к Санжару и сказал, что надо что-то делать. Мы решили во втором тайме просто держать мяч и не забивать гол, чтобы сломать ставки.

В это время тот парень, который бегал с телефоном, начал, наверно, ставить на то, что никто не забьет, чтобы хоть как-то отбить ставку", – сказал Дитятьев SPORT TRAVELER UA.