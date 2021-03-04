"С какой установкой я выходил на поле? Тренер, по большому счету, почти ничего не говорил мне в тот момент, потому что было мало времени. Мы быстро вышли. Я просто вышел на позицию Сергея Сидорчука и должен был делать то, что и всегда в этой зоне. Соперник для нас не очень удобный, они играли от обороны, которую было трудно пройти. Поэтому мы создавали немного моментов у их ворот.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальти – 4:3) – видеообзор матча

Относительно пенальти... Хотелось, чтобы до меня очередь не дошла, чтобы мы выиграли за первые пять ударов. Но так получилось, что мне нужно было бить. Слава Богу, забил.

Однако настоящий герой встречи – Денис Бойко. Спасибо ему, он, конечно, выручил. Особенно пятый пенальти, как он остался на месте, прочитал этот удар. Остается только поздравить наших преданных болельщиков. Двигаемся дальше к трофею!" – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

Напомним, Андриевский появился на поле во втором экстра-тайме и помог своей команде выйти в полуфинал Кубка Украины, реализовав одиннадцатиметровый в серии пенальти.

Динамо – Колос: Бойко тянет в полуфинал Кубка – равные соперники, ошибка Луческу, битва с прошлым, крошечный позитив