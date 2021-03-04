"З якою установкою я виходив на поле? Тренер, за великим рахунком, майже нічого не говорив мені у той момент, тому що було обмаль часу. Ми швидко вийшли. Я просто вийшов на позицію Сергія Сидорчука і повинен був робити те, що і завжди у цій зоні. Суперник для нас не дуже зручний, вони грали від оборони, яку було важко пройти. Тому ми створювали небагато моментів біля їхніх воріт.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальті – 4:3) – відеоогляд матчу

Щодо пенальті... Хотілося, аби до мене черга не дійшла, щоб ми виграли за перші п'ять ударів. Але так вийшло, що мені потрібно було бити. Дякувати Богові, забив.

Проте справжній герой зустрічі – Денис Бойко. Спасибі йому, він, звичайно, виручив. Особливо п'ятий пенальті, як він залишився на місці, прочитав цей удар. Залишається тільки привітати наших відданих уболівальників. Рухаємось далі до трофею!" – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Андрієвський з'явився на полі у другому екстра-таймі і допоміг своїй команді вийти у півфінал Кубка України, реалізувавши одинадцятиметровий у серії пенальті.

Динамо – Колос: Бойко тягне у півфінал Кубка – рівні суперники, помилка Луческу, битва з минулим, крихітний позитив