Андриевский поделился самым запоминающимся моментом в карьере

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский вспомнил свой дебют за национальную команду.

"Какой момент в моей карьере был самым ярким? Наверное, все же дебют за сборную.

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Хотя хет-трик за Зарю также был ярким моментом. Но дебют в футболке сборной, все же, более значимый, наверное, для любого футболиста", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

25-летний хавбек дебютировал за национальную команду в 2017 году в поединке против Словакии, это был его единственный матч за "сине-желтых".

В текущем сезоне УПЛ Андриевский сыграл только в двух поединках.

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