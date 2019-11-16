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Андрієвський поділився найпам'ятнішим моментом у кар'єрі

16 листопада 22:45 189 Читать на русском
Андрієвський поділився найпам'ятнішим моментом у кар'єрі
Олександр Андрієвський / Фото УАФ

Півзахисник київського Динамо Олександр Андрієвський пригадав свій дебют за національну команду.

"Який момент у моїй кар'єрі був найяскравішим? Напевно, все ж дебют за збірну.

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Хоча хет-трик за Зорю також був яскравим моментом. Але дебют у футболці збірної, все ж, більш значущий, напевно, для будь-якого футболіста", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

25-річний хавбек дебютував за національну команду у 2017 році в поєдинку проти Словаччини, це був його єдиний матч за "синьо-жовтих".

В поточному сезоні УПЛ Андрієвський зіграв лише у двох поєдинках.

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