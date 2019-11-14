Иванисеня о дебюте в сборной Украины: Когда играл гимн, а я его пел – мурашки по коже бегали

Хавбек сборной Украины Дмитрий Иванисеня поделился впечатлениями от своего дебюта в национальной команде в победном спарринге против эстонцев (1:0).

"Очень счастлив, что Андрей Шевченко дал шанс дебютировать в сборной Украины. У меня огромные эмоции. Самое главное, что выиграли, это вдвойне придает радости.

Украина – Эстония: Иванисеня дебютировал за национальную команду

Если честно, особо не волновался, когда выходил на поле. Но когда играл гимн, а я его пел – мурашки по коже бегали. Перед появлением на замену тренер сказал, что я знаю позицию. Попросил играть спокойно и показать то, что умею.

Дебют под 13-м номером? Я ничего не выбирал. Просто пришла такая футболка с моей фамилией. Я в сборной Украины дебютировал бы даже под первым номером", – сказал Дмитрий Иванисеня после матча в эфире канала Футбол 1.

Хавбек Зари заменил Сергея Сидорчука в перерыве матча с Эстонией и отыграл весь второй тайм. Иванисеня стал 299-м дебютантом в истории сборной Украины. "Сине-желтые" дожали эстонцев – 1:0.

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