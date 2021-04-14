Хавбек Динамо Олександр Андрієвський пригадав період виступів за Металіст і зізнався, як молоді гравці користувались добротою легіонерів, серед яких Тайсон, Шав'єр, Соса й інші.

"Було, що легіонери віддавали своє екіпірування. Навіть мені. Родріго Моледо був такий. Ми молоді були – невеликі зарплати, а вони бутси, екіпірування віддавали завжди. Без питань.

"Чемпіонат виграється у матчах із середняками і аутсайдерами": Андрієвський – про тактичні хитрощі Луческу

Вони прості люди, допомагали. Навіть дехто користувався їхньою добротою – позичали гроші, а потім не віддавали, але це вже інша історія", – сказав Андрієвський в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Олександр перебував у Металісті з 2009 по 2015-го, де грав за другу команду. До Динамо він приєднався у березні 2015 року. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 22 матчі у всіх турнірах (гол та асист).

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський