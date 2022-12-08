Им стал помощник главного тренера Брентфорда Томаса Франка.

Брайан Ример получил первую самостоятельную работу в тренерской карьере, 44-летний специалист возглавил Андерлехт. Об этом информирует официальный сайт брюссельского клуба.

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Контракт рассчитан до середины 2024 года. Ример стал выбором нового технического директора Андерлехта Йеспера Фредберга. "Брайан представляет четкий, доминирующий и привлекательный стиль игры, который хорошо согласуется с нашей философией", – отметил Фредберг.

Ример заработал себе репутацию, будучи помощником главного тренера Брентфорда Томаса Франка.

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