Браян Рімер отримав першу самостійну роботу у тренерській кар'єрі, 44-річний фахівець очолив Андерлехт. Про це повідомляє офіційний сайт брюссельського клубу.

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Контракт розрахований до середини 2024 року. Рімер став вибором нового технічного директора Андерлехта Єспера Фредберга. "Браян представляє чіткий, домінантний та привабливий стиль гри, який добре узгоджується з нашою філософією", – зазначив Фредберг.

Рімер заробив собі репутацію в ролі помічника головного тренера Брентфорда Томаса Франка.

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