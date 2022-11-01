С начала сезона 2022/23 восемь из восемнадцати клубов элитного дивизиона чемпионата Бельгии расстались со своими тренерами. В понедельник случилось сразу две отставки – Серен уволил Жозе Женешама, а Остенде расстался с Ивом Вандерхаге. Об этом информируют официальные сайты обоих клубов.

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Что интересно, руководство Остенде моментально нашло замену Вандерхаге – его заменит Доминик Тальхаммер, который ранее в этом сезоне был уволен из Серкль Брюгге.

Серен, в составе которого выступает украинец Денис Бунчуков, возглавил Жан-Себастьян Легро.

В этом сезоне, помимо Серена и Остенде, своих тренеров уже успели уволить Кортрейк, Серкль Брюгге, Шарлеруа, Эйпен, Андерлехт и Мехелен. Этому есть объяснение: по итогам сезона элитный дивизион будет сокращен до 16 участников, а потому схема понижения в классе была ужесточена. В конце сезона вылететь во второй дивизион должны сразу три команды.

В настоящее время в зоне вылета находятся Зюлте-Варегем, Серен и Кортрейк.

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