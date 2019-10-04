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Андерлехт Макаренка получил нового наставника

16:00 25 Читати українською
Андерлехт Макаренка получил нового наставника
Франк Веркаутерен / en24.news

Бельгийский Андерлехт уволил Саймона Дэвиса после провального старта сезона.

Новым главным тренером Андерлехта стал Франк Веркаутерен, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт с 62-летним наставником подписан на 2,5 года. Предыдущий наставник "лиловых" Саймон Дэвис продолжит работать в штабе нового коуча, а вот технический директор клуба Франк Арнесен покинул занимаемую должность.

Ранее Веркаутерен уже возглавлял Андерлехт с 2005 по 2007 год и выиграл с "лиловыми" два чемпионства в Бельгии. В 2011 году он привел к чемпионскому титулу Генк. Также Веркаутерен известный по работе с лиссабонским Спортингом и Крыльями Советов.

Андерлехт, за который выступает украинский полузащитник Евгений Макаренко, после девяти туров занимает всего лишь 13-ое место в чемпионате с шестью очками.

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Теги
Украинцы за рубежом Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгия
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