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Андерлехт Макаренка призначив нового наставника

16:00 502 Читать на русском
Андерлехт Макаренка призначив нового наставника
Франк Веркаутерен / en24.news

Бельгійський Андерлехт звільнив Саймона Девіса після провального старту сезону.

Новим головним тренером Андерлехта став Франк Веркаутерен, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з 62-річним наставником підписаний на 2,5 роки. Попередній наставник "лілових" Саймон Девіс продовжить працювати в штабі нового коуча, а ось технічний директор клубу Франк Арнесен покинув займану посаду.

Раніше Веркаутерен вже очолював Андерлехт з 2005 по 2007 рік і виграв з "ліловими" два чемпіонства в Бельгії. У 2011 році він привів до чемпіонського титулу Генк. Також Веркаутерен відомий по роботі з лісабонським Спортінгом та Крильями Совєтов.

Андерлехт, за який виступає український півзахисник Євген Макаренко, після дев'яти турів посідає всього лише 13-е місце в чемпіонаті з шістьма очками.

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Теги
Українці за кордоном Євген Макаренко Євген Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгія
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