Особенно выделяются главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти и защитник Марсело, сообщает MisterChip.

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Итальянец стал первым тренером, выигравшим все европейские топ-чемпионаты – Испания, Англия, Италия, Германия и Франция. Также ему единственному из наставников Реала удалось собрать коллекцию из 6 трофеев – Ла Лига, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Марсело отныне – самый титулованный игрок в истории Реала и единственный иностранный капитан, приведший команду к чемпионству. Сейчас у бразильца 24 трофея, он опередил Пако Хенто (23).

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