Главный тренер Реала Карло Анчелотти уже знает, кто точно не пригодится ему в следующем сезоне.

Альваро Одриосола и Мариано Диас вообще не входят в планы итальянского специалиста, утверждает Marca.

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Правый защитник прошлый сезон отыграл в аренде за Фиорентину, но этим летом его перспективы ничем не лучше. Карвахаль и Лукас Васкес остаются в Реале, а теперь к ним добавился еще и молодой Винисиус Тобиас из Шахтера. Мариано Диас уже четвертый сезон безнадежно сидит за спиной Бензема, но хорошая зарплата (4,5 млн евро в год) и возможность легко коллекционировать титулы утешают доминиканца.

Реал рассчитывает избавиться от обоих игроков до конца окна. Контракт Мариано рассчитан еще на год, а Одриосолы на 2.

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