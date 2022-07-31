Головний тренер Реала Карло Анчелотті вже знає, хто точно не знадобиться йому в наступному сезоні.

Альваро Одріосола та Маріано Діас взагалі не входять у плани італійського фахівця, стверджує Marca.

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Правий захисник минулий сезон відіграв у оренді за Фіорентину, але цього літа його перспективи нічим не кращі. Карвахаль та Лукас Васкес залишаються в Реалі, а тепер до них додався ще й молодий Вінісіус Тобіас з Шахтаря. Маріано Діас вже четвертий сезон безнадійно сидить за спиною Бензема, але хороша зарплата (4,5 млн євро на рік) і можливість легко колекціонувати титули втішають домініканця.

Реал розраховує позбутися обох гравців до кінця вікна. Контракт Маріано розрахований ще на рік, а Одріосоли на 2.

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