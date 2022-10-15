Основной кипер мадридцев Тибо Куртуа все еще восстанавливается от травмы. Он точно пропустит матч 9-го тура Примеры с Барселоной.

Накануне уже был слух, что бельгиец пропустит встречу с Барселоной. Клубные врачи не форсируют его восстановление от травмы, чтобы Тибо избежал осложнений и уехал на ЧМ-2022.

Реал – Барселона: Лунин услышал окончательный вердикт по участию в Классико

Сегодня окончательно стало ясно, что ворота мадридцев в Эль Класико будет защищать Андрей Лунин. Куртуа пропустил последнюю тренировку перед завтрашним матчем, утверждает Marca . В маске занимался Антонио Рюдигер, которому накладывали швы после столкновения с Анатолием Трубиным в ЛЧ.

Встреча с Барселоной станет для Лунина пятой подряд. До этого он провел два матча в чемпионате против Хетафе и Осасуны, а также два с Шахтером в Лиге чемпионов. Андрей станет первым в истории украинцем, сыгравшим в Эль Класико.

Матч состоится уже 16 октября, начало в 17:15. Гранды имеют по 22 очка и делят первую строчку, однако у каталонцев значительно лучше разница голов.

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