Карло Анчелотти после возвращения в Реал остроумно ушел от ответа о перспективах Криштиану Роналду пойти этим же путем.

"Мы очень близки с Криштиану, у нас прекрасные отношения, но не люблю говорить о футболистах, у которых есть контракт с другим клубом. Я могу говорить о том, что чувствую к нему, о том счастье, которое я испытываю, глядя на его игру в Ювентусе.

Анчелотти планирует вмешаться в переговоры Реала и Рамоса

Недавно один итальянский журналист спросил меня, близко ли завершение карьеры Роналду, и я ответил утвердительно. Он забил 30 голов, хотя обычно забивает 50", – пошутил Анчелотти во время презентации.

Напомним, Анчелотти перешел в Реал из Эвертона, но ранее уже тренировал "сливочных" с 2013-го по 2015 год. После ухода из Королевского клуба Карло также возглавлял Баварию и Наполи.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти