Накануне итальянский специалист во второй раз возглавил мадридский клуб. Одна из первых крупных проблем – будущее капитана команды, кторый до сих пор не договорился с Реалом о новом контракте.

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"Серхио Рамос – очень важный игрок. Знаю, что ведутся переговоры, но не знаю подробностей. Поэтому пока не могу ничего больше сказать. Но я обсужу с руководством Реала его будущее", – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Рамос выступает за Реал с 2005 года. В сезоне 2020/2021 защитник провел 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Рамос хочет получить контракт на два года в обмен на снижение зарплаты в 10%.

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