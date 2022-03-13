"Ротація? Я можу вносити зміни в склад, але не бачу жодного змореного гравця. На правду, мене не турбують негативні коментарі. Мені подобаються гострі відчуття від роботи з Реалом.

У нас прекрасні гравці. Коли Кроос, Модріч і Каземіро завершать кар'єру, прийде час для Камавінги, Вальверде та Бланко.

Камавінга – це теперішнє і майбутнє Реала. Кроос, Каземіро та Модріч старіють, але Камавінга отримає своє місце в стартовому складі, можливо, років через 10", – з посмішкою сказав Карло Анчелотті перед матчем проти Мальорки.

Реал лідирує в чемпіонаті Іспанії з великим відривом, а на тижні пройшов ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Хет-трик Бензема вивів Реал у чвертьфінал ЛЧ – тріумф чемпіонів над лузерами, геніальний Модріч і кінець саги про Мбаппе