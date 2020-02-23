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Анчелотти рассыпался в комплиментах Артете

14:12 33 Читати українською
Анчелотти рассыпался в комплиментах Артете
Микель Артета и Карло Анчелотти / Фото из открытых источников

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти поделился мыслями относительно наставника Арсенала Микеля Артеты перед матчем 27-го тура английской Премьер-лиги.

 

"Единственное, чего ему не хватает, это опыта. Думаю, игроки очень уважают его за то, чего он достиг в роли футболиста. Когда ты начинаешь карьеру тренера, опыта у тебя нет, но сначала его нет ни у кого. Это не так важно.

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Я считаю, что знания важнее опыта. И тот факт, что Артета учился у такого замечательного тренера, как Гвардиола, означает, что у него большие знания. Конечно, тренеру помогает опыт футболиста, когда дело касается взаимоотношений с командой. Но с тренерской скамьи события выглядят иначе, чем когда вы находитесь на поле", – цитирует Анчелотти издание Daily Mail.

Напомним, уже сегодня, 23 февраля, Эвертон сойдется в противостоянии с Арсеналом в матче 27-го тура АПЛ. Начало встречи в 18:30.

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Арсенал Арсенал Эвертон Эвертон Англия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Микель Артета Микель Артета Арсенал - Эвертон
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