Анчелотті розсипався у компліментах Артеті

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті поділився думками щодо наставника Арсенала Мікеля Артети перед матчем 27-го туру англійської Прем’єр-ліги.

"Єдине, чого йому не вистачає, це досвіду. Думаю, гравці дуже поважають його за те, чого він досяг у ролі футболіста. Коли ти починаєш кар'єру тренера, досвіду у тебе немає, але спочатку його немає ні в кого. Це не так важливо.

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Я вважаю що знання важливіші за досвід. І той факт, що Артета навчався у такого чудового тренера, як Гвардіола, означає, що у нього великі знання. Звичайно, тренеру допомагає досвід футболіста, коли справа стосується взаємин з командою. Але з тренерської лави події виглядають інакше, аніж коли ви знаходитесь на полі", – цитує Анчелотті видання Daily Mail.

Нагадаємо, вже сьогодні, 23 лютого, Евертон зійдеться у протистоянні з Арсеналом у матчі 27-го туру АПЛ. Початок зустрічі о 18:30.

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