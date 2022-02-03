Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился, кто будет стоять в воротах во время нынешнего поединка Кубка Испании.

Накануне 62-летний специалист пообщался с журналистами. Его спрашивали, кто будет играть – Тибо Куртуа или Андрей Лунин, который в предыдущих двух раундах защищал владения мадридцев. Конкретного ответа Карло избежал, подогрев интригу.

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Сегодня, в день матча, Marca написала, что с первых минут поединок начнет бельгийский кипер. Видит его в старте и издание Diario AS, прогнозировавшее составы на четвертьфинал Кубка Испании. Официально роль Лунина станет известна около 21:00, когда мадридцы опубликуют стартовую одиннадцатку.

К слову, поединок с Атлетиком начнется в 22:30 по киевскому времени. "Бланкос" будут играть на выезде.