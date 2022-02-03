Анчелотті ухвалив остаточне рішення щодо ролі Луніна у чвертьфіналі Кубка Іспанії проти Атлетіка, – Marca
Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився, хто ж стоятиме у воротах під час нинішнього поєдинку Кубка Іспанії.
Напередодні 62-річний фахівець поспілкувався з журналістами. Його запитували, хто ж гратиме – Тібо Куртуа чи Андрій Лунін, який у попередніх двох раундах захищав володіння мадридців. Конкретної відповіді Карло уникнув, підігрівши інтригу.
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Нині, у день матчу, Marca написала, що з перших хвилин поєдинок розпочне бельгійський кіпер. Бачить його у старті і видання Diario AS, яке прогнозувало склади на чвертьфінал Кубка Іспанії. Офіційно роль Луніна стане відомою близько 21:00, коли мадридці опублікують стартову одинадцятку.
До слова, поєдинок з Атлетіком розпочнеться о 22:30 за київським часом. "Бланкос" гратимуть на виїзді.
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