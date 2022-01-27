Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин продолжает бороться с Тибо Куртуа за место в стартовом составе.

Наш земляк по полной отдается на занятиях, о чем сообщает и пресс-служба клуба . Она опубликовала два видеоролика с участием Лунина.

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На первом Андрей несколько раз прекрасно парировал удары партнеров, но все же спасал не всегда. "Голы и сейвы на любой вкус", – описали ролик в Мадриде.

Голы и остановки на любой вкус! pic.twitter.com/vYageATmsQ — ФК «Реал Мадрид» (@realmadrid) 26 января 2022 г.

На другом видео украинский кипер отрабатывал несколько упражнений на воротах вместе с третьим голкипером "бланкос" Тони Фуидиасом.

Напомним, Андрей Лунин присоединился к Реалу в 2018-м, но там является дублером Тибо Куртуа. В этом сезоне украинский кипер провел два поединка за мадридцев в Кубке Испании.

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