"Голы и сейвы на любой вкус": Реал показал тренировку Лунина
Украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин продолжает бороться с Тибо Куртуа за место в стартовом составе.
Наш земляк по полной отдается на занятиях, о чем сообщает и пресс-служба клуба. Она опубликовала два видеоролика с участием Лунина.
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На первом Андрей несколько раз прекрасно парировал удары партнеров, но все же спасал не всегда. "Голы и сейвы на любой вкус", – описали ролик в Мадриде.
На другом видео украинский кипер отрабатывал несколько упражнений на воротах вместе с третьим голкипером "бланкос" Тони Фуидиасом.
Напомним, Андрей Лунин присоединился к Реалу в 2018-м, но там является дублером Тибо Куртуа. В этом сезоне украинский кипер провел два поединка за мадридцев в Кубке Испании.
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