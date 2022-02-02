Завтра, 3 февраля, Реал будет гостить в Бильбао. Матч начнется в 22:30. В предыдущих двух раундах Кубка Испании ворота мадридцев защищал Андрей Лунин. Испанская пресса утверждает, что в четвертьфинале эта тенденция изменится. Карло Анчелотти избежал конкретного ответа на этот вопрос.

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"Очень важная игра, нас волнует четвертьфинал турнира, атмосфера будет необычайной, и мы должны выжать из этого максимум. Мы много играли против них, но это будет ровная игра.

Я еще не решил, кто завтра выйдет в воротах, но Куртуа может играть. Я не говорил, что Лунин может рассчитывать только на Кубок Испании, он может играть и в Ла Лиге. Решение я приму завтра", – цитирует Анчелотти AS.

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